POLITICA IN SALA OPERATORIA – BISTURI IN MANO, GIULIO MAIRA, NEUROCHIRURGO DI FAMA INTERNAZIONALE, SI CANDIDA PER LA LISTA DELLA LORENZIN – ‘’FARE POLITICA È INTERESSARSI DEL BENE DEGLI ALTRI NELL’INTERESSE DEL PAESE. E ALLORA L’HO SEMPRE FATTA’’ - HA CURATO DA COSSIGA A SCALFARO (‘’ANDREOTTI, UN GIORNO MI DISSE: ‘PROFESSORE, MA LO SA CHE LEI È L’UNICO UOMO AL MONDO A POTER DIRE CHE IO HO UN CERVELLO?’”)