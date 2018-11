MA QUANTO TROMBANO 'STE PROF AMERICANE? UN’INSEGNANTE 31ENNE, MADRE DI QUATTRO BIMBI, È STATA CONDANNATA A 10 ANNI DI CARCERE DOPO ESSERE STATA ACCUSATA DI AVER FATTO SESSO CON UN 16ENNE E DI AVER INVIATO CENTINAIA DI FOTO HOT A SEI STUDENTI – ALLA LETTURA DELLA SENTENZA LA PROF È SCOPPIATA IN LACRIME: ‘NON MERITO DI VIVERE’

DAGONEWS

«Sento di non meritare di vivere e di respirare». È scoppiata in lacrime Shannon Moser, una professoressa di 31anni, mentre il giudice leggeva la sentenza davanti alla sua famiglia: la donna è accusata di aver fatto sesso con uno studente 16enne e di aver avuto contatti di natura sessuale con sei giovani della Liberty High School, nel Nord Dakota, ai quali ha inviato centinaia di foto in cui appariva nuda via Snapchat.

La prof è stata condannata a 10 anni di prigione: la libertà condizionale potrà arrivare solo quando avrà scontato i primi cinque anni, dopo i quali dovrà vivere in libertà vigilata.

Moser, che è sposata e ha quattro figlie, si è scusata con la sua famiglia che, comunque, ha deciso di sostenerla in tribunale. «Mi vergogno enormemente delle mie scelte che hanno ferito così tante persone - ha letto - La fiducia che la mia famiglia, i miei amici e la nostra comunità avevano in me è infranta.

Potrebbe essere una ferita che non verrà mai rimarginata ed è un dolore che mi porterò per il resto della vita. Mi sento come se non meritassi di vivere o di respirare. Chiedo scusa anche alla scuola e ai miei studenti che si sono sentiti traditi».

