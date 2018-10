MEGHAN TI PRESENTO HARRY – IL PRINCIPE SI CIMENTA IN UN’IMPROVVISATA PARODIA DELL’''ASSIE SALUTE'', OVVERO L’ABITUDINE DEGLI AUSTRALIANI DI SVENTOLARSI LA MANO DAVANTI ALLA FACCIA PER EVITARE L’ENTRATA DI INSETTI NELLE NARICI O IN BOCCA – E LO FA A UNA RAPPRESENTATE DEL ‘ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE’ E LA MOGLIE NON RIESCE A TRATTENERSI - VIDEO

DAGONEWS

harry e meghan 5

Il principe Harry ha scherzosamente scacciato le mosche davanti al volto di una donna che stava pronunciando un discorso in Australia: un gesto simpatico che ha divertito tutti, in particolare Meghan che non è riuscita a trattenere una fragorosa risata.

Harry si è sostanzialmente esibito in una esilarante parodia dell’ ‘Aussie Salute’, ovvero l’abitudine degli australiani di sventolarsi la mano davanti alla faccia per prevenire l’entrata in bocca o nel naso di insetti.

harry e meghan 2

In questa occasione Harry è intervenuto per evitare che una mosca entrasse nella bocca di Ruth Sandow, rappresentante del Royal Flying Doctor Service, che stava facendo un discorso durante la loro visita a Dubbo, seconda tappa del viaggio della coppia in Australia.

harry e meghan 4 harry e meghan 1