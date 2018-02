MI FAI UN SAFFO! - NEL 1901 UNA COPPIA DI DONNE SI TRAVESTI' DA MARITO E MOGLIE INGANNANDO IL PRETE CHE LE UNIÌ IN MATRIMONIO SECONDO IL RITO GALLICANO. IL CASO È RIMASTO IL PRIMO E UNICO NELLA STORIA DELLA CHIESA CATTOLICA SPAGNOLA - UNA VOLTA SCOPERTE, FUGGIRONO IN ARGENTINA...

Mentre il prete celebrava la messa e dava la sua benedizione nuziale a una giovane coppia di spose in una chiesa della Galizia, nel 1901, non aveva idea che ci fosse qualcosa che non quadrava.

A sua insaputa infatti, sia la sposa che lo sposo erano donne – le uniche due persone dello stesso sesso a essersi mai sposate all’interno della Chiesa cattolica spagnola.

Il prete della parrocchia finì per scoprire l'inganno ma il matrimonio non fu mai annullato.

Dopo essere fuggite a Porto, Marcela Gracia Ibeas e Elisa Sánchez Loriga – che ricoprì il ruolo di “Mario” nel giorno del matrimonio – temendo una sentenza di estradizione furono costrette a trasferirsi in seguito a Buenos Aires, dove passarono insieme il resto della loro vita, riuscendo a evitare le incriminazioni da parte delle autorità.

