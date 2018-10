MIGRANTI DAILY NEWS- A VENEZIA UN 30ENNE TUNISINO UBRIACO MOSTRA IL SUO AUGELLO A UNA BAMBINA E LA FAMIGLIA DELLA PICCOLA SI FA GIUSTIZIA DA SOLA, AGGREDENDOLO A CALCI E PUGNI - A GENOVA UN 31ENNE IVORIANO E’ STATO RAPINATO E PICCHIATO DA QUATTRO PERSONE CHE LO HANNO INSULTATO PER IL COLORE DELLA PELLE - DUE CASI DI COLERA A NAPOLI: UNA DONNA E IL FIGLIO DI DUE ANNI, RIENTRATI DA POCO DAL BANGLADESH

Da www.liberoquotidiano.it

ESIBIZIONISTA DI COLORE SI MASTURBA IN PUBBLICO

È stato preso a calci e pugni un facchino nordafricano, picchiato dai parenti di una bambina veneziana che il 30enne avrebbe molestato. Il pestaggio - come riporta Il Gazzettino - è avvenuto sabato 29 settembre, poco dopo le 20, nel ponte delle Guglie. Il tunisino, visibilmente ubriaco, avrebbe mostrato le parti intime alla giovane, che, corsa a casa, ha segnalato l'accaduto ai genitori. Questi non ci hanno pensato due volte e hanno deciso di farsi giustizia da sé. Il facchino è stato aggredito da almeno tre persone che gli hanno anche gettato in acqua il carrettino con il quale lavora. Ad intervenire i carabinieri, chiamati da un testimone.

Il nordafricano è uno dei tanti immigrati che alloggiano abusivamente a Mestre, nell'ex Malteria Adriatica, una vecchia fabbrica diventata "l'hotel dei facchini abusivi veneziani". Per questo l'Autorità portuale ha avviato un'operazione di demolizione, che dovrebbe concludersi entro la prossima primavera. L'abbattimento costerà quasi un milione di euro, ma risolverà parecchi disagi.

ESIBIZIONISTA

2 - FRASI RAZZISTE A IMMIGRATO, POI BOTTE E RAPINA

(ANSA) - Un uomo della Costa d'Avorio è stato rapinato e picchiato da quattro giovani che durante l'aggressione lo hanno offeso con frasi razziste. E' avvenuto ieri sera a Dinegro, quartiere a ridosso del centro di Genova. I quattro giovani, secondo quanto ricostruito dalla polizia, hanno accerchiato la vittima, 31 anni, e dopo avergli preso i pochi soldi che aveva lo hanno aggredito insultandolo per il colore della pelle. Le indagini sono affidate alla squadra mobile.

3 - DUE CASI COLERA A NAPOLI, DI RITORNO DAL BANGLADESH

aggressione 2

(ANSA) - Sono stati registrati a Napoli due casi di colera, in una donna e nel figlio di due anni, immigrati residenti a Sant'Arpino e rientrati da poco dal Bangladesh: lo rende noto l'ospedale Cotugno, dove sono ricoverati. "I contatti familiari sono stati individuati e sono ora sotto stretta osservazione sanitaria. La situazione è del tutto sotto controllo", assicura il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, Antonio Giordano. Si tratterebbe dei primi casi in Italia dal 2008, secondo i dati dell'Ecdc, mentre in Europa sono decine l'anno i casi di colera importato.