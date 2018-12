MINCHIA! – RUSPE IN AZIONE NELLA CASA D’INFANZIA DI ANDREA CAMILLERI A PORTO EMPEDOCLE: È STATA RASA AL SUOLO “CASA FRAGAPANE”, DOVE VIVEVANO I NONNI DELLO SCRITTORE SICILIANO – L’IRA DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI ERANO PROPOSTE PER SALVARLA E MANTENERE LA MEMORIA STORICA – VIDEO

La ruspa colpisce ancora: stavolta però nel mirino non c'è qualche casa abusiva o una villa di un mafioso, ma la casa d'infanzia di Andrea Camilleri, lo scrittore papà del Commissario Montalbano. Casa Fragapane, la casa dei nonni di Camilleri in cui lo scrittore siciliano ha passato la sua infanzia, è stata rasa al suolo: già qualche settimana fa era stata danneggiata dal maltempo, oggi l'abbattimento definitivo.

E le associazioni non ci stanno, in primis Mareamico di Agrigento, che pubblica sul suo canale YouTube le immagini dell'abbattimento. «Casa Fragapane, dove ha passato la gioventù lo scrittore Andrea Camilleri, non esiste più!», denuncia Mareamico sui suoi canali social. «E questo nonostante da diverse parti si erano poste in essere iniziative per salvarla e mantenere la memoria storica».

«Mareamico ha messo a disposizione dell'amministrazione comunale di Porto Empedocle, proprietaria dell'immobile, un tecnico affermato per realizzare gratuitamente un progetto di ristrutturazione e recupero - denuncia l'associazione - Ma è stato tutto inutile: il 5 dicembre 2018 la casa è stata abbattuta!».

