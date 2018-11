16 nov 2018 19:28

IL MITICO SPOT DI NATALE DEL NEGOZIO JOHN LEWIS QUEST'ANNO E' SU ELTON JOHN. MOLTI SI SONO COMMOSSI, ALTRI SI SONO ARRABBIATI: NON E' ABBASTANZA NATALIZIO, E IL TUTTO PARE UNA MARKETTA AL BIOPIC SULLA STAR IN USCITA L'ANNO PROSSIMO – PER NON PARLARE DEL CACHET: 5 MILIONI DI STERLINE CHE HANNO COSTRETTO LO STAFF DEL CANTANTE A REPLICARE SU TWITTER… (VIDEO)