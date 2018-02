IL MOMENTO TERRIFICANTE IN CUI DEI LEONI ATTACCANO UNA MACCHINA CON DUE BAMBINI DISABILI A BORDO DENTRO UN PARCO SAFARI INGLESE. I RANGER HANNO CHIUSO I CANCELLI LASCIANDOLI BLOCCATI PER QUASI UN’ORA NEL RECINTO MENTRE I LEONI... (VIDEO!)

i leoni mentre assaltano il veicolo

In un video viene mostrato un gruppo di leoni saltare sul tetto di una Hyundai in un parco delle West Midlands in Inghilterra.

All’interno della macchina si trovava Abi Tudge, di 23 anni, insieme a una sua amica e due bambini disabili. Il gruppo terrorizzato è rimasto bloccato per 50 minuti mentre i ranger del parco cercavano di domare i felini “agitati” e “innervositi”

A un certo punto uno degli animali prende lo slancio e balzare sul parabrezza seguito dagli altri, lasciando sul vetro i segni delle zampe e i graffi.

All'interno del veicolo hanno iniziato tutti a tremare terrorizzati temendo che i vetri cedessero sotto il peso degli animali: “Eravamo molto impaurite e preoccupate per la sicurezza dei due bambini, era l’ultima cosa che ci saremmo aspettate durante una gita di piacere.”

il gruppo di leoni in agguato

Le guardie del parco hanno spiegato dopo l'incidente che i maschi e le femmine del gruppo erano stati mishiati da poco tempo e questo ha causato alcuni episodi di turbolenze nel gruppo.

Fortunatamente la situazione è tornata sotto controllo e i leoni sono stati fatti rientrare nei loro recinti, senza alcun ferito.

i leoni in agguato 2 i leoni in agguato 4 il segno delle zampe 2 Abi tudge il segno delle zampe sulla macchina la ragazza in compagnia di abi Abi tudge 2 il segno delle zampe 3 i leoni in agguato