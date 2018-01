AMERICA FATTA A MAGLIE - TRUMP STASERA TERRÀ IL SUO PRIMO DISCORSO SULLO STATO DELL'UNIONE IN UNA SITUAZIONE CHE MIGLIORE NON POTREBBE ESSERE, MENTRE VIENE FUORI IL COMPLOTTO TRA FBI E DEMOCRATICI PER TENERLO LONTANO DALLA PRESIDENZA, E ALCUNI PARLAMENTARI DEM MINACCIANO DI BOICOTTARE IL DISCORSO. MA FINIRÀ COME COI GOLDEN GLOBES E GRAMMY: UN'OVERDOSE DI IPOCRISIA DA SALOTTO WEINSTEIN MENTRE QUELLO ANNUNCIA PIANI DI INVESTIMENTO E OFFRE LA REGOLARIZZAZIONE DI 1,8 MLN DI IMMIGRATI