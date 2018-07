IN MORTE DI UNA FEMEN - OKSANA SHACHKO, 31ENNE FONDATRICE DELLE FEMEN, È STATA RITROVATA MORTA A PARIGI, IN UN APPARENTE CASO DI SUICIDIO – AVREBBE LASCIATO UN BIGLIETTO NEL SUO APPARTAMENTO CON SU SCRITTO ‘SIETE TUTTI FALSI’ – INSIEME AD ALTRE DUE RAGAZZE AVEVA FONDATO IL MOVIMENTO SCAPEZZOLATO CON L’OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE UNA 'COMPLETA VITTORIA SUL PATRIARCATO'

oksana shachko 9

Oksana Shachko, una delle fondatrici delle Femen, è stata ritrovata morta a Parigi, in un apparente caso di suicidio. A darne notizia è stata una delle altre attiviste del movimento femminista di protesta, Inna Shevchenko, che ha confermato che la 31enne si è tolta la vita.

La donna avrebbe lasciato un biglietto accanto a sé nel suo appartamento della capitale francese con su scritto «You are all fake» («Siete tutti falsi»). Sembra che la vittima avesse già tentato il suicidio altre due volte negli scorsi due anni.

oksana shachko 7

Oksana Shachko aveva fondato insieme a Oleksandra Shevchenko e Anna Hutsol il movimento Femen nell’aprile 2008 con l’obiettivo di raggiungere una «completa vittoria sul patriarcato».

Celebri le azioni del gruppo, formato in prevalenza da studentesse ucraine ma espansosi negli anni in Europa, di «sextremism»: iniziative di protesta mettendo al centro il proprio corpo contro leader e raduni internazionali per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui diritti delle donne e la cultura maschilista, ma anche per altre battaglie politiche in diversi Paesi.

