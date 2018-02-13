SESSO CON UNA MOTOCICLETTA
Da https://youmedia.fanpage.it
Le telecamere di sorveglianza hanno catturato una scena scorcertante; in Cina, un uomo si è spogliato in un parcheggio e in sella a una moto ha iniziato a compiere atti osceni.
MOTO-PORCONI - IN CINA UN UOMO ENTRA IN UN PARCHEGGIO, SI SPOGLIA E SI METTE A FARE SESSO SELVAGGIO CON UNA...MOTOCICLETTA! - LA SCENA E’ STATA RIPRESA DALLA TELECAMERE DI SICUREZZA - ECCO LA SUA ROMBANTE “PERFORMANCE” - VIDEO!-
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Le telecamere di sorveglianza hanno catturato una scena scorcertante; in Cina, un uomo si è spogliato in un parcheggio e in sella a una moto ha iniziato a compiere atti osceni.
"L’ANIMA E IL SANGUE": SE CARAVAGGIO È COME BATMAN – ARRIVA NELLE SALE IL FILM-EVENTO, PRODOTTO DA SKY, SU MICHELANGELO MERISI - LA SUA VOCE È DI MANUEL AGNELLI - “È UN PERSONAGGIO CONTRADDITTORIO IN CUI IO MI RITROVO” – IL CONSULENTE SCIENTIFICO DEL FILM CLAUDIO STRINATI PARAGONA CARAVAGGIO A BATMAN: ECCO PERCHE’ – VIDEO
LA GUERRA DEI MERCENARI - SAREBBERO ALMENO 13 I ‘CONTRACTOR’ RUSSI UCCISI DAI RAID AMERICANI IN SIRIA (15 FERITI). IL PORTAVOCE DEL CREMLINO: ‘NOI SAPPIAMO SOLO DEI MILITARI’. MA L’OPPOSITORE: ‘PUTIN CI DICA QUANTI CONNAZIONALI SONO MORTI IN GUERRA’ - I MERCENARI LAVORANO AL SOLDO DEL FRONTE PRO-ASSAD. SCONFITTO L’ISIS, CONTINUA LA GUERRA SPORCHISSIMA TRA I 10 PAESI COINVOLTI NELL’AREA
PROVACI ANCORA COMCAST (A SBRANARE LO SQUALO MURDOCH) – DOPO ESSERSI RITIRATA DALLA CORSA ALL’ACQUISTO DI FOX (PASSATA ALLA DISNEY), ORA POTREBBE RILANCIARE: SUL PIATTO METTE 60 MILIARDI. E SPERA NELLO SPEZZATINO (ANCHE PER AGGIRARE ANTITRUST USA). IN TAL CASO PUNTA SU SKY EUROPA
“CON SPALLETTI NON C’E’ MAI STATO E MAI CI SARA’ UN CHIARIMENTO” – TOTTI ARCHIVIA SPALLETTI A "I SIGNORI DEL CALCIO" (SKY SPORT): “FOSSI STATO IN LUI AVREI GESTITO IL CALCIATORE, E SOPRATTUTTO LA PERSONA, IN MANIERA DIVERSA” – “IN QUESTO MERCATO COSTEREI 200 MILIONI - UN ALTRO TOTTI? NON ESISTE E NEL CASO NON CREDO POSSA RIMANERE A LUNGO NELLA ROMA. OGGI CONTA IL BUSINESS…"
VE LO RICORDATE? E’ STATO UNO DEI GRANDI FLOP DEL CALCIO ITALIANO: ORA IL SUO BALLO IN PANTOFOLE CONQUISTA IL WEB – INDIZIO: AL SUO ESORDIO CONTRO IL PARMA FU FISCHIATO E IN UN'AMICHEVOLE TIRO' UN RIGORE A CUCCHIAIO E VENNE INSULTATO DAL PORTIERE DEL CITY: CHI E’? - VIDEO
CAFONALINO MENEGHINO - ARTOM RADUNA BARBARA D’URSO E LA NUOVA CONSOLE AMERICANA, ELENOIRE CASALEGNO E IL FONDATORE DI ‘LUISAVIAROMA’, L’ARTISTA ROSSANA ORLANDI E DANIELA JAVARONE IN UNA CASA INTERAMENTE DOMOTICA: 1000 METRI QUADRI CON CANTINA, SPA E HOME THEATRE NEL CENTRO DI MILANO