MOTO-PORCONI - IN CINA UN UOMO ENTRA IN UN PARCHEGGIO, SI SPOGLIA E SI METTE A FARE SESSO SELVAGGIO CON UNA...MOTOCICLETTA! - LA SCENA E’ STATA RIPRESA DALLA TELECAMERE DI SICUREZZA - ECCO LA SUA ROMBANTE “PERFORMANCE” - VIDEO!

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SESSO CON UNA MOTOCICLETTA

Da https://youmedia.fanpage.it

 

SESSO CON LA MOTOCICLETTA SESSO CON LA MOTOCICLETTA

Le telecamere di sorveglianza hanno catturato una scena scorcertante; in Cina, un uomo si è spogliato in un parcheggio e in sella a una moto ha iniziato a compiere atti osceni.

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