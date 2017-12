NATALE DA RICCHI - ECCO I REGALI CHE I MILIONARI FANNO AI PARGOLETTI: CASA DELLE BAMBOLE DA 26.000 EURO, MACCHINA ELETTRICA DI LUSSO DA 36.000 EURO, CAVALUCCIO A DONDOLO TEMPESTATO DI SWAROVSKI DA 117.000 EURO - I GIOCATTOLI NON SERVONO A DIVERTIRE MA AD INTRODURRE I FIGLI ALLO STILE DI VITA CHE DOVRANNO MANTENERE DA ADULTI

Saffron Alexander per “Telegraph”

walton park giocattolo

Per Natale, un britannico medio spenderà circa 600 euro in regali. Ma l’élite, composta da 120 miliardari e da un milione di milionari, sperpererà molto di più. Se voi fate un cavalluccio e una bambola ai vostri figli, loro comprano un cavallo di cristallo Swarovski e una casa di bambola da oltre 20.000 euro.

Questa stravaganza è raccontata nel documentario di ‘Channel’ ‘dal titolo 'The World's Most Expensive Toys', sui doni più costosi del mondo, appunto. “Dragons” è il negozio di

dettaglio salone casa di bambola

Walton Street specializzato in giocattoli di lusso e qui si servono i vip e la famiglia reale inglese. La sua ‘Walton Park’, replica perfetta di una villa aristocratica, ha parquet e marmo vero, 15 stanze perfettamente arredate e costa oltre 26.000 euro. I figli dei ricchi la vedono, la vogliono, e i genitori tirano fuori la carta di credito senza fare storie. E c’è chi è disposto ad aggiungere soldi, per creare altri dettagli artigianali.

cavallo a dondolo di cristalli

Per i ricchi, i giocattoli non sono utili solo a giocare, ma a introdurre i figli al mondo di cui un giorno faranno parte. Stuart Pennington, ad esempio, fa assaporare loro il gusto delle supercar. Si chiamano “Atom Cars”, costano 36.000 euro, più di una macchina vera e ci vuole una squadra di tre persone a costruirne una, otto settimane di lavoro. Sono veicoli elettrici ma non hanno il permesso di guida su strada.

atom car atom car per bambini ricchi

Dice Pennington: «I ricchi non vogliono aspettare e i loro figli conoscono solo tre parole: “Io la voglio”. Comprano questi giocattoli realistici anche dalla Russia e dal Medio Oriente e spesso non devo nemmeno occuparmi delle spedizioni perché hanno jet privati o delle linee private di carico». Il giocattolo più costoso però è il cavalluccio a dondolo tempestato di Swarovski, costo 117.000 euro, eccessivi perfino per i più opulenti.

teatro marionette fatto a mano interno casa di bambola cavallo a dondolo di swaroski dollhouse