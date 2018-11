NEW JERSEY, NEW PORNO! - BENVENUTI A “EXXXOTICA, IL PIÙ GRANDE EVENTO DEDICATO ALL’AMORE E AL SESSO”. IN DUE PAROLE IL FESTIVAL DEL PORNO DOVE I FAN SI RITROVANO PER INCONTRARE CENTINAIA DI PORNOSTAR DIETRO A BANCHETTI, DISPONIBILI A SCATTARE FOTO RICORDO E A ESPORRE GENEROSAMENTE LE GRAZIE. MA NON SOLO: PREVISTI SEMINARI, SPETTACOLINI HOT E… (VIDEO)

DAGONEWS

exxxotica 7

Tempo di porno. Tempo di EXXXotica Expo, la fiera itinerante dell’hard americano che fa tappa in 10 città con 37 spettacoli. Si riparte venerdì da Edison, nel New Jersey, dove i fan del mondo a luci rosse potranno incontrare oltre 200 tra star dei film per adulti e webcam star, partecipare a seminari di educazione sessuale e godersi 20 ore di spettacoli teatrali.

Dan Adams, direttore dell’evento, dice: «Per gli appassionati è un modo per poter incontrare i loro beniamini e conoscere le ultime novità nel mondo del porno.

exxxotica 4

Le star amano frequentare EXXXOTICA per incontrare i loro fan. Ci dicono che amano vedere dal vivo le persone che le aiutano a sostenere le loro carriere, così come partecipare ai seminari, agli spettacoli teatrali e agli after parties dove si esibiscono in danze e si divertono.

EXXXOTICA è studiata per i fan del porno. È la più grande fiera per adulti negli Stati Uniti dedicata all'amore e al sesso, e un evento completamente basato sul consumatore. È frequentata quasi in egual maniera da uomini e donne e molte coppie vengono per scoprire le ultime novità».

exxxotica 2

exxxotica 3 exxxotica 8

Tra i partecipanti anche la famosa webcam girl Taylor Stevens: «Sono contenta di vedere i miei fan. Sono stata molto impegnata sul lavoro e adesso è incredibile poter incontrare le persone che mi guardano».

