NON E' UN MONDO PER POVERI - LO YOUTUBER AMERICANO COBY PERSIN SI PRESENTA IN UN RISTORANTE VESTITO DA CLOCHARD MA VIENE RESPINTO IN MALO MODO E INVITATO AD ANDARE DA MCDONALD’S - POI FA UNA TELEFONATA, ARRIVA IL SUO AUTISTA SU UNA ROLLS ROYCE CON UNA VALIGETTA DI CONTANTI E A QUEL PUNTO... - VIDEO!

LA CANDID CAMERA DI COBY PERSIN

(LaPresse) Mai giudicare dalle apparenze. E' questo il messaggio di Coby Persin, Youtuber americano che ha condotto un curioso esperimento social testando il personale di un ristorante in Florida. Prima si è presentato vestito da clochard, con abiti trasandati e un grosso sacco nero da rifiuti in spalla per vedere come avrebbero reagito i camerieri, poi ha rivelato loro di essere un miliardario. In tre minuti di video, il ventitreenne Youtuber mostra le tre fasi del suo esperimento: si avvicina al ristorante, viene scacciato dal cameriere che gli dice di andare a mangiare al Mc'Donalds e poi, all'arrivo del suo autista con una valigetta di contanti, viene invitato ad accomodarsi. Ma lui rifiuta e va via. Per Coby Persin non si tratta del primo esperimento social. In uno dei suoi ultimi video aveva coinvolto un vlogger impegnato a piantare alberi nelle buche di New York.

