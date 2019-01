NUOVI AMORI, NUOVI BEZOS – IL BOSS DI AMAZON HA UNA RELAZIONE CON LAUREN SANCHEZ, EX VOLTO FOX – I DUE SONO STATI AVVISTATI PRIMA IN UN ALBERGO E POI NELLA NOTTE DEI GOLDEN GLOBES – NON È UN CASO CHE IL MILIARDARIO SIA CORSO AI RIPARI, ANNUNCIANDO IN FRETTA E FURIA LA SEPARAZIONE – ECCO COSA SUCCEDERA' AL PATRIMONIO DELL'UOMO PIU' RICCO DEL MONDO, DI CUI MACKENZIE HA DIRITTO ALLA META'...

DAGONEWS

patrick whitesell, lauren sanchez e jeff bezos

Nella rottura della coppia più ricca del mondo si insinua il nome di una donna che è stata avvistata un po’ troppo spesso accanto al fondatore e Ceo di Amazon. Jeff Bezos e sua moglie MacKenzie, sposati per 25 anni, hanno annunciato in un tweet che stanno per divorziare. Secondo fonti del “The Post” il patron della società starebbe frequentando Lauren Sanchez, ex volto televisivo della Fox ed ex moglie del magnate di Hollywood Patrick Whitesell.

A settembre Bezos e MacKenzie, che hanno quattro figli, sono stati avvistati mentre celebravano il 25° anniversario di matrimonio a Miami, ma già a ottobre il miliardario è stato visto nel club privato “Casa Tua” con una donna che assomigliava molto a Sanchez.

jeff e mackenzie bezos 9

Bezos, 54 anni, e Sanchez, 49enne che è anche pilota di elicottero, si sono conosciuti attraverso il marito Whitesell, agente di alcune star tra cui Matt Damon, Christian Bale, Kevin Costner e Hugh Jackman. «Patrick e Lauren hanno frequentato Jeff Bezos e sua moglie per alcuni anni, perché entrambe le coppie hanno case a Seattle - ha detto una fonte - Poi Lauren è stata assunta per lavorare a uno dei progetti della "Blue Origin", visto le sue competenze come pilota di elicotteri».

lauren sanchez e jeff bezos 2

Tuttavia, secondo i ben informati, i due si sarebbero avvicinati subito dopo il divorzio di Lauren da Whitesell nello scorso autunno. I due si erano sposati nel 2005 e hanno due bambini piccoli. La donna ha anche un figlio adolescente dal suo primo matrimonio, avuto con l'ex stella della NFL Tony Gonzalez.

lauren sanchez 11

Ma adesso la nuova fiamma della bombastica brunetta sembra essere proprio Bezos: i due sono stati visti insieme a Los Angeles il giorno dei Golden Globes - prima al Beverly Hills Hotel e poi “molto vicini” all'after-party di Amazon. Una circostanza che avrebbe spinto Bezos ad accelerare l’annuncio della separazione dalla moglie, cosciente del fatto che qualcuno potrebbe aver scattato qualche foto in cui lui e Lauren erano in atteggiamenti intimi.

lauren sanchez 12

Nell’annuncio l’ex coppia non ha mai usato parole di rancore, ma ha parlato della volontà di rimanere in rapporti amichevoli. Una fonte vicina ai due ha detto: «Jeff e McKenzie si sono sforzati molto per risolvere il problema. Si sono separati l'anno scorso, poi Jeff e Lauren hanno iniziato a frequentarsi. McKenzie sapeva che stavano uscendo insieme, la notizia di oggi non è stata una sorpresa per lei. Lauren era con Jeff ai Golden Globes perché stanno uscendo insieme».

jeff e mackenzie bezos 6

Patrimonio. Il magnate si trova in cima alla lista dei miliardari stilata da Bloomberg, con un patrimonio netto di 137 miliardi di dollari. Ma potrebbe dover cedere la corona a Bill Gates se la sua fortuna verrà frammentata. Non è chiaro se fra Bezos e la moglie sia stato firmato una accordo prematrimoniale, ma se verrà seguito esclusivamente il “community property state” in vigore nello Stato di Washington, la coppia dovrà dividere il patrimonio a metà.

Questo vedrebbe MacKenzie - scrittrice di 48 anni - uscire dal matrimonio con un patrimonio netto di quasi 68 miliardi di dollari, relegando Jeff solo al quinto posto nella lista dei più ricchi del pianeta, mentre lei diventerebbe la donna più ricca del mondo.

jeff e mackenzie bezos 5

Jeff possiede il 16% delle azioni di Amazon, ma anche se MacKenzie ha un diritto legittimo su metà delle azioni del marito nella società, come sottolineano gli analisti, non sarebbe intelligente dividerlo per poi ritrovarsi davanti alla conseguente perdita di controllo sulla società. Una notizia che potrebbe far tremare Wall Street. «Non posso immaginare che lei possa fare di tutto per far vacillare la società» ha detto l'analista di Wedbush Securities, Michael Pachter. Ma MacKenzie probabilmente otterrà una fetta significativa della fortuna, visto che la fortuna di Bezos è stata creata mentre i due stavano già insieme.

jeff e mackenzie bezos 8

Marilyn Chinitz, un avvocato che ha gestito divorzi di alto profilo per celebrità come Tom Cruise e Michael Douglas, ha aggiunto: «Molto probabilmente hanno già risolto gli aspetti finanziari prima di fare l'annuncio della separazione». Chinitz ha anche ipotizzato che MacKenzie otterrà meno della metà del patrimonio del marito.

Ma oltre alle società i Bezos hanno anche un’importante patrimonio immobiliare: sono proprietari di una casa a Medina, un ranch a Van Horn, in Texas, una villa a Beverly Hills, un condominio a Manhattan e un ex museo di 27.000 metri quadrati recentemente trasformato in una casa unifamiliare a Washington DC. Un patrimonio che ha reso Bezos il 25° proprietario terriero della nazione.

lauren sanchez 1

Prima di Amazon. Ma Bezos non ha sempre vissuto nel lusso. È nato nel New Mexico nel 1964 da una madre adolescente e un papà che passava le sue giornate esibendosi in una compagnia su di un monociclo e lavorando al dettaglio per 1,25 dollari l'ora.

I genitori si separarono presto e sua madre sposò un immigrato cubano che lavorava per Exxon. La famiglia si trasferì poi a Miami, dove Bezos ha lavorato come cuoco per McDonald's mentre era al liceo prima di frequentare l'Università della Florida e poi Princeton.

lauren sanchez e jeff bezos 1

Dopo essersi laureato, ha fatto il suo ingresso nel settore bancario, da dove è partita la sua ascesa: a 30 anni era vicepresidente presso l'hedge fund D.E. Shaw. È lì che ha incontrato MacKenzie, che si laureata sei anni dopo di lui, ottenendo poi il ruolo di ricercatore associato e diventando vicina di stanza di Bezos.

jeff e mackenzie bezos 3

Fu lei a fare la prima mossa, chiedendogli di uscire. «Il mio ufficio era accanto al suo, e per tutto il giorno ascoltavo quella favolosa risata - ha ricordato MacKenzie in un'intervista del 2013 pubblicata su Vogue - Come potevo non innamorarmi di quella risata?». Dopo tre mesi i due erano fidanzati e poco dopo, nel 1993, si sposarono.

«Penso che mia moglie sia intraprendente, intelligente e sexy, ma ho avuto la fortuna di aver visto il suo curriculum prima di incontrarla, quindi sapevo esattamente quali fossero le sue competenze» ha detto a sua volta Bezos a Vogue.

Nel 1994, gli sposi hanno lasciato i loro lavori a Wall Street e si sono trasferiti a Seattle, dove Jeff ha lanciato dal loro garage Amazon, che negli anni è cresciuta, passando dall’essere una libreria online al più grande rivenditore del pianeta, di cui MacKenzie è stata una delle prime dipendenti.

lauren sanchez 9

La coppia ha poi avuto tre figli e una quarta adottata in Cina. Nel 2000 Bezos ha fondato la società di voli spaziali “Blue Origin”, che ha lanciato un razzo nello spazio nel 2015. E nel 2013 ha acquistato The Washington Post per 250 milioni di dollari in contanti (e il quotidiano ha finalmente realizzato un utile nel 2016).

lauren sanchez 10

MacKenzie, nel frattempo, ha trascorso 10 anni a scrivere il suo romanzo d'esordio, "The Testing of Luther Albright", che è stato pubblicato nel 2005. Otto anni dopo è uscito "Traps".

