15 gen 2018 17:19

OGNI SCUSA E’ BUONA PER PORTARE GENTE IN CHIESA - IN PROVINCIA DI VENEZIA, IL SACERDOTE DON ANDREA VENA DIRAMA IL SUO BOLLETTINO PER GLI AUTOMOBILISTI CRISTIANI: “CHI È MULTATO PER ECCESSO DI VELOCITÀ DEVE CONFESSARSI. E’ UN PECCATO PERCHE’…”