IL “FIGHT CLUB” DEI PISCHELLI DI PIACENZA - RISSE IN CENTRO OGNI SABATO ORGANIZZATE SUI SOCIAL, IDENTIFICATI 63 GIOVANI, SIA ITALIANI CHE STRANIERI, TRA 14 E 20 ANNI - NON È CHE DIETRO CI SIANO ANCHE LE SCOMMESSE? IL QUESTORE: “UN' IPOTESI COME ALTRE SU CUI INDAGHIAMO” - VIDEO