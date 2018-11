16 nov 2018 12:12

ORCO, CHE PORCO! - IN PROVINCIA DI GENOVA, ARRESTATO UN OPERAIO 40ENNE CON 8 MILA VIDEO PEDOPORNOGRAFICI - L’UOMO AVEVA CATALOGATO METICOLOSAMENTE I FILMATI PER ETÀ DELLE BAMBINE, ALCUNE ANCHE MOLTO PICCOLE, E PER TIPOLOGIA - ALCUNI ERANO PARTICOLARMENTE VIOLENTI - NON ERA UN INSOSPETTABILE: IN PASSATO E’ STATO CONDANNATO PER TENTATA RAPINA E VIOLENZA SESSUALE