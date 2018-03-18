Isabella Di Bartolo per palermo.repubblica.it
ORRORE IN SICILIA – NEL SIRACUSANO UNA VENTENNE, MAMMA DI 2 BIMBI, UCCISA A COLTELLATE E GETTATA IN UN POZZO: IL COMPAGNO CONFESSA DOPO UN INTERROGATORIO FIUME: "SONO STATO IO...- ANCORA OSCURO IL MOVENTE: FORSE UN RAPTUS DI GELOSIA...-
Isabella Di Bartolo per palermo.repubblica.it
SABRINA SALERNO, IDOLO LESBO: ''UNA MIA AMICA CI PROVÒ. CI RIMASI MALE PERCHÉ LEI CONOSCEVA LA MIA NATURA, MA OGGI LEI SCHERZANDO MI DICE: “RESTERAI PER SEMPRE IL MIO SOGNO PROIBITO!” - IL SOGNO DI FARE LA PSICOLOGA, LA SECONDA VITA IN FRANCIA E IL MARITO, SEMPRE LO STESSO DA 25 ANNI - "NON SONO MAI STATA UNA MANGIATRICE DI UOMINI. NON MI VEDO COME UNA BOMBA SEXY"- VIDEO
LO ZAR VLAD FA QUATERNA – PUTIN E' STATO ELETTO PRESIDENTE DELLA RUSSIA PER LA QUARTA VOLTA CON OLTRE IL 75%: "IL SUCCESSO E' IL NOSTRO DESTINO" - AL SECONDO POSTO IL MILIARDARIO "IMPRENDITORE DELLE FRAGOLE" PAVEL GRUDININ - SECONDO UN SONDAGGIO L'AFFLUENZA ALLE URNE E' STATA INTORNO AL 63,7%
TREMANO LE AGENZIE DI VIAGGIO: AMAZON SI BUTTA PURE NEL TURISMO? - SECONDO MORGAN STANLEY, IL PROSSIMO MERCATO CHE JEFF BEZOS VUOLE CONQUISTARE È QUELLO DEI VIAGGI: ‘POTREBBE TRANQUILLAMENTE INVESTIRE 620 MILIONI ALL’ANNO DI DOLLARI, CIOÈ LA CIFRA NECESSARIA A BOOKING.COM ED EXPEDIA PER MANTENERE IL LORO CATALOGO DI HOTEL E AEREI..."’
LA FU ROMA GODONA DI MARISELA FEDERICI - “CHÁVEZ? SIMPATICO E FOLLE. VENNE QUI CON UNA DECINA DI RAGAZZE BELLISSIME. MADURO ERA IL SUO AUTISTA - A 13 ANNI HO ANCHE PROVATO IL CILICIO. UN FERRO TERRIBILE, PIENO DI ACULEI - L'ESORCISTA MILINGO LO PORTAI IN CAMERA A BENEDIRE I MIEI DUE FIGLI, CHE DORMIVANO. A MARGHERITA ERA CADUTA UNA SPALLINA DEL PIGIAMA. RICORDO IL SUO SGUARDO LUBRICO SUL SENO. CHE CIALTRONE - IL SALOTTO? CARDINALI E DONNINE’’
TESTA DI ALBIOL, E' FESTA NAPOLI: LA JUVE ORA E' A MENO 2 - L'1-0 AL GENOA RILANCIA LE AMBIZIONI SCUDETTO DELLA SQUADRA DI SARRI: IL CAMPIONATO E' APERTISSIMO - FRENATA CHAMPIONS PER LA LAZIO BLOCCATA SUL PARI DAL BOLOGNA - VIDEO
CAFONALINO – DISCOMUSIC, FIUMI DI VERDICCHIO E TANTO CALCIO AL COMPLEANNO DI GUIDO D’UBALDO, FIRMA STORICA DEL "CORRIERE DELLO SPORT" E SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI – DA MAURIZIO BATTISTA AD ALDO CAZZULLO, DA FILIPPO CECCARELLI A DODO CHIERICO, CAMPIONE D’ITALIA CON LA ROMA DI LIEDHOLM NEL 1983: ECCO CHI C’ERA…