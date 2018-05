VIDEO: L'INTERVISTA A JAMES HEWITT

Era inevitabile che, nel giorno del matrimonio di Harry e Meghan, i paparazzi andassero a caccia di James Hewitt, il 60enne ex ufficiale dell'esercito che per 5 anni fu l'amante di Lady D e che nell'immaginario collettivo, complici le voci che da decenni si rincorrono, figura come il possibile vero padre proprio del principe Harry, anche in virtù di una certa somiglianza tra i due.

Voci che lui ha sempre smentito seccamente e che il 59enne Paul Burrell, all'epoca maggiordomo di Diana, liquida così: «Il padre è Carlo, assolutamente. Quando Harry nacque Diana non conosceva neanche James Hewitt».

Braccato dai reporter, nelle ore del "Royal wedding" Hewitt è stato localizzato sabato scorso a Exeter, nel Devon, dove vive con la madre vedova, Shirley, in un appartamento con due camere da letto. Vestito elegantemente e in cravatta, ma non certo per andare a quel matrimonio al quale nessuno lo avrebbe mai invitato, era in compagnia di una donna bionda, impegnato semplicemente a fare la spesa in un supermarket Sainsbury's: birra, vino e cibo da portare a casa.

Poi, pomeriggio rilassante in un villaggio nei dintorni insieme alla misteriosa bionda. Reduce da una malattia che, manifestatasi a maggio dell'anno scorso, ha messo a rischio la sua vita e ha reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza, oltre a lunghe cure, Hewitt sembra essersi ormai ripreso ed è in salute.

L'ex capitano dell'esercito, veterano della Guerra del Golfo, aveva avuto con Diana una relazione quinquennale mentre lei era ancora sposata con il principe Carlo.

Si erano conosciuti a Londra durante una festa nel 1986, quando lei aveva 25 anni e lui 28: tre anni dopo - in un'immagine ormai iconica quando erano all'apice della loro relazione - Diana fu fotografata mentre consegnava a James la coppa vinta in un torneo di polo.

La coppia fu costretta a separarsi quando James fu inviato in Iraq nella Guerra del Golfo del 1991, fino alla rottura definitiva quando la loro relazione divenne di dominio pubblico. Oggi quella storia è lontana e persa per sempre, come nelle favole: Diana non c'è più, Lewis vive nel Davon.

