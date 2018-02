OVULI SODI – FELTRI IN DIFESA DI ANTINORI: "E’ STATO CONDANNATO A 7 ANNI: UNA PENA PAZZESCA PER UN REATO NON ACCERTATO IN MODO SICURO. LA RAGAZZA MAROCCHINA ERA D'ACCORDO NEL VENDERE GLI OVULI MA POI SI E’ TIRATA INDIETRO. UN GIUDICE HA DISPOSTO L' IMPUTAZIONE COATTA DELLA DONNA PER CALUNNIA. ULTERIORE DIMOSTRAZIONE CHE LA SUA VERSIONE DEI FATTI NON È CONVINCENTE..."

Vittorio Feltri per Libero Quotidiano

Il ginecologo Severino Antinori è stato condannato a sette anni di carcere per "furto" di ovuli su una ragazza marocchina. Una pena pazzesca per un reato che, a mio giudizio, non è stato accertato in modo sicuro. Infatti non riesco a capire come possa aver fatto il medico a compiere il reato suddetto.

Risulta che la presunta vittima avesse accettato di farsi prelevare dalla pancia i succitati ovuli in cambio di 7.000 euro, un compenso allettante per una immigrata. La signorina all' ultimo momento si sarebbe pentita e poi rifiutata di subire il "trattamento". Capita a tutti di voler fare marcia indietro dopo aver riflettuto su una decisione presa in modo affrettato. Comprendiamo quindi che costei abbia desiderato sottrarsi alla operazione.

Ciò che invece appare strano è la ragione che l' avrebbe indotta al ripensamento, ossia il fatto che la sua religione, islamica, non consenta interventi del tipo di quello descritto. La ragazza, allorché si era dichiarata disposta a vendere gli ovuli, era già musulmana e sapeva di contravvenire ai precetti della sua fede. Ciononostante aveva concordato col ginecologo il compenso per il prelievo. Segno che non era contraria ad esso. E allora come si giustifica il tardivo ravvedimento?

Soprattutto appare improbabile che l' équipe medica, di fronte al suo estremo rifiuto, abbia agito con la forza per procedere all' espianto.

Come si fa a obbligare una paziente riluttante a sottoporsi ad anestesia con la forza? Vi pare probabile che Antinori abbia usato i bicipiti per immobilizzare la donna, addormentarla e privarla dei propri ovuli? Non solo. Altre persone avrebbero collaborato con il chirurgo per compiere il delitto attribuitogli: l' anestesista e un paio di infermiere, secondo la sentenza. La ricostruzione tribunalizia dei fatti appare fantasiosa. Anche perché i medici puniti saranno stati, immaginiamo, consapevoli che la marocchina, una volta risvegliatasi, si sarebbe ribellata al sopruso eventualmente inflittole.

Ora, si potrà dire di tutto di Antinori, tranne che sia così stupido dal compiere una simile imprudenza.

Pertanto non è credibile che le cose siano andate come i giudici hanno stabilito. Siamo persuasi che la giustizia in secondo grado rivedrà il verdetto emanato e scenderà a più miti consigli. La ricostruzione ufficiale degli eventi non sta in piedi.

P.S. - Segnalo tra l' altro che un giudice dello stesso tribunale di Milano, nonostante il parere contrario della Procura e con una decisione che rischia di trasformare il caso in questione in un paradosso giudiziario, ha parallelamente disposto l' imputazione coatta della ragazza marocchina per calunnia. Ulteriore dimostrazione che la sua versione dei fatti non è convincente.

monica e severino antinori