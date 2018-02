“CON SPALLETTI NON C’E’ MAI STATO E MAI CI SARA’ UN CHIARIMENTO” – TOTTI ARCHIVIA SPALLETTI A "I SIGNORI DEL CALCIO" (SKY SPORT): “FOSSI STATO IN LUI AVREI GESTITO IL CALCIATORE, E SOPRATTUTTO LA PERSONA, IN MANIERA DIVERSA” – “IN QUESTO MERCATO COSTEREI 200 MILIONI - UN ALTRO TOTTI? NON ESISTE E NEL CASO NON CREDO POSSA RIMANERE A LUNGO NELLA ROMA. OGGI CONTA IL BUSINESS…"