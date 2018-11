paola camarco e vittorio sgarbi

Da “la Zanzara - Radio 24”

Paola Joara Camarco è l’assistente di Vittorio Sgarbi, ha 22 anni, è di Torino e ha studiato per almeno 8 anni danza classica e recitazione. Da più di tre anni segue fedelmente Vittorio Sgarbi nelle sue peripezie in giro per l’Italia e da quando Sgarbi è tornato in Parlamento è anche uno dei suoi assistenti parlamentari. Con lei Sgarbone nostro si rotolava qualche sera fa sul pavimento di un autogrill sulla A1. A La Zanzara su Radio 24 Paola dice di essere la “schiava” di Sgarbi “per affetto”.

“Lui per esempio – racconta Paola – si toglie i calzini quando ha caldo ai piedi e io glieli rimetto. Non glieli tolgo, glieli metto, ma non puzzano mai. Non posso uscire la sera, e spesso dimentica come mi chiamo. Fa “Ohhh”, un ululato quando mi vuole chiamare e io capisco che è lui che vuole dirmi ‘Paola vieni qui’. E’ uno schiavismo, una dipendenza accettata. Faccio parte della famiglia. E’ come fosse una religione, sono un’adepta della religione il cui Dio è Sgarbi”.

Sei pagata dal Parlamento italiano?: “Sì, certo. E ho lavorato più di Di Maio. Sono una sua assistente parlamentare”. Com’è andata l’altra sera all’autogrill?: “Vittorio si è fermato perché dentro la stazione di servizio c’era una specie di biblioteca improvvisata, un mercatino di libri usati. E’ fatto così. Ha cominciato a sfogliare tutti i libri, uno per uno e dopo un’ora eravamo ancora lì. Il benzinaio ha fatto un video e poi è quello che avete visto. Siamo caduti e gli sono rotolata addosso. E’ colpa mia, sono una pischella di 22 anni e abbiamo cominciato a scherzare. Non riusciva ad alzarsi perché peserà 90 chili. Tutto qui. Ubriaco? Ma quando mai, Vittorio è astemio e non ha mai toccato una droga in vita sua. Lo sanno tutti”.

