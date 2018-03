8 mar 2018 16:05

IL PESCE E LA PATATA (NON SI PUÒ PIÙ SCOPARE IN PACE!) - VIDEO: UNA COPPIA SI SCATENA DAVANTI A UN NEGOZIO DI FISH & CHIPS A LONDRA, E VIENE RIPRESA DA DECINE DI PASSANTI ENTUSIASTI - NON È AFFATTO UNA SVELTINA: CI DANNO DENTRO PER UN BEL PO’, TANTO CHE A UN CERTO PUNTO I PASSANTI CHIEDONO A UN SUONATORE DI STRADA DI ACCOMPAGNARE LA 'TROMBADA' CON UNA ‘LAMBADA’