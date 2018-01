PISTA NERA: GIORNATA TRAGICA SULLA NEVE – UN 31ENNE PERDE IL CONTROLLO DEGLI SCI E MUORE AL SESTRIERE - L’UOMO AVREBBE BATTUTO LA TESTA CONTRO UN PARAVENTO – A ROCCARASO UNA SLAVINA TRAVOLGE 2 SCIATORI CAMPANI CHE SCIAVANO FUORIPISTA: UNO E’ GRAVE

LUCIA CARETTI per la Stampa

Tragedia in punta al Fraiteve: Giovanni Bonaventura, di 31 anni, originario della Sicilia, è morto sulle piste Sauze e Sestriere, dove il collegamento della «Cresta» sfocia nella 27. Dalle prime ricostruzioni lo sciatore sembrerebbe aver perso il controllo e sbattuto contro un paravento, morendo sul colpo per un trauma cranico e facciale.

Non ci sono altre persone coinvolte. Sono intervenuti i carabinieri e il pm Quaglino ha disposto la rimozione del cadavere. Nella tarda mattinata, quando è successo l’incidente, le condizioni di visibilità erano buone. Ha iniziato a nevicare solo verso le 14.

La pista sulla quale si è verificato l’incidete mortale «è sicura: regolarmente palinata e con i cartelli che consigliano di rallentare» dice Giovanni Brasso, presidente della Sestrieres spa, la società che gestisce gli impianti del comprensorio sciistico della ViaLattea. «Quella non è una pista particolarmente difficile. Nei giorni scorsi avevamo deciso di chiuderla per il forte vento, ma oggi l’abbiamo riaperta. Non c’erano problemi di visibilità, non c’era la nebbia. Purtroppo - conclude Brasso - gli incidenti capitano. Noi vendiamo divertimento, queste disgrazie non dovrebbero succedere».

