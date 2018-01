E’ MORTA DOLORES O'RIORDAN, LA CANTANTE DEI "CRANBERRIES", AVEVA 46 ANNI - LA CANTANTE ERA A LONDRA PER UNA SESSIONE DI REGISTRAZIONE - L'AGENTE NON HA FORNITO DETTAGLI SULLE CAUSE DEL DECESSO MA NELL'ESTATE DEL 2017 LA BAND AVEVA ANNULLATO IL TOUR EUROPEO PROPRIO A CAUSA DEI PROBLEMI DI SALUTE DELLA CANTANTE - I MEDICI LE AVEVANO ORDINATO DI NON RIPRENDERE IL TOUR PER COMPLETARE LE TERAPIE CHE STAVA SEGUENDO PER UN PROBLEMA ALLA SCHIENA - VIDEO