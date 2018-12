PRETI CHE ODIANO IL NATALE – IL CASO DI DON LUCA FAVARIN, IL PADOVANO CHE SEMBRA UN CANTANTE REGGAE CHE NON VUOLE IL PRESEPE, NON È ISOLATO – VI RICORDATE DI DON GIUSTO DELLA VALLE, IL PARROCO COMASCO CHE DUE ANNI FA INVITÒ SUL PULPITO UNA MUSULMANA PER RECITARE IL CORANO?

Alessandro Gonzato per “Libero Quotidiano”

Ci sono preti che, chissà perché, quando sentono aria di Natale sbarellano. Il periodo che precede il 25 dicembre ormai è diventato il palcoscenico principe per i sacerdoti che cercano visibilità. Da qualche anno, complice la risonanza fornita dai social, è un proliferare di tonache che fanno a gara a chi la spara più grossa o si rende protagonista delle azioni più bislacche.

L' ultimo prete in cerca di notorietà è don Luca Favarin, giovane padovano dalla folta chioma e dall' abbigliamento che somiglia più a quello di un cantante reggae che a quello di un uomo di chiesa. Don Favarin, che su Facebook si esibisce in foto ora abbracciato a Gad Lerner (il quale gli ha fatto la prefazione del suo libro «Animali da circo - i migranti obbedienti che vorremmo»), ora attorniato da ragazzotti di colore e ora mentre si fa riprendere dai giornalisti che lo intervistano, sullo stesso social sostiene che «quest' anno non fare il presepio credo sia il più evangelico dei segni. Non farlo per rispetto del Vangelo e dei suoi valori, non farlo per rispetto dei poveri».

Poi se la prende col ministro degli Interni: «Ci vuole una coerenza umana e psicologica. Applaudire il decreto sicurezza di Salvini e fare il presepio è schizofrenia pura. Il presepe è l' immagine di un profugo che cerca riparo e lo trova in una stalla».

Ci sembrava strano che non venisse tirato in ballo il leader della Lega. Il messaggio pubblicato dal don, che pure qualche consenso lo ha strappato, ha ricevuto un profluvio di critiche. Ora, saremo anche poco addentro alle sacre scritture, ma dubitiamo che allestire la natività, pur senza il sacro fuoco del cattolicesimo nelle vene, sia irrispettoso nei confronti del Vangelo.

don giusto della valle

Senza scomodare il famoso «O' presepe nun me piace» di «Natale in casa Cupiello» di De Filippo, ci rendiamo conto che in qualche casa lo si fa più per tradizione che per religiosità, ma cosa c' entra il rispetto per i poveri? Ci sono stati preti che in passato se la sono presa con Babbo Natale, come quel don Ferdinando Mazzoleni che nel corso dell' omelia della vigilia alla quale assistevano naturalmente anche dei bambini, ha dato del «ciccione ubriacone» al barbuto dispensatore di doni, ma non era mai successo finora che un ministro della Chiesa tirasse un frego sul presepe.

FURTI E DIMENTICANZE

Dal prete che invita a non fare il presepe al diacono che, come augurio natalizio, deruba il parroco. È successo ad Albegno, in provincia di Bergamo meritandosi, in questo caso, una ribalta involontaria. Il diacono è scappato con 2mila euro. «Gli avevo dato dei soldi, fortunatamente di tasca mia» ha spiegato don Camillo «perché mi sembrava giusto sostenerlo fino a quando avrebbe ricevuto il primo stipendio».

musulmana invitata da don giusto della valle a leggere il corano

Pochi giorni fa don Luciano, parroco di Altivole, in provincia di Treviso, è partito per un ritiro spirituale dimenticandosi che in quei giorni nella sua parrocchia avrebbe dovuto battezzare il piccolo Logan: 90 persone sono rimaste vanamente ad aspettarlo sul sagrato della chiesa. Pochi giorni fa don Walter Sommavilla si è congedato dalla comunità di Arco, in Trentino. Sorpresa di Natale. «Scusate del disturbo e grazie della compagnia» ha scritto su Facebook.

Il 25 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, nel Casertano don Vittorio Cumerlato durante la messa ha detto: «Preghiamo per le donne, ma quali donne?», «Troppi diritti e troppa immodestia generano troppa violenza» ha aggiunto provocando lo sconcerto dei parrocchiani.

STRANE SLITTE E RENNE

Due anni fa, nel corso della celebrazione del 25 dicembre, a Rebbio - nel Comasco - don Giusto della Valle ha invitato sul pulpito una donna velata la quale ha recitato alcuni versetti del Corano.

L' anno scorso don Francesco Mariucci, pastore delle anime di San Giustino - a Perugia - ha lanciato il concorso «Selfie a Betlemme»: tutti in posa davanti alla sacra famiglia.

Padre Gwann Sultana però non lo batte nessuno. Per festeggiare la propria nomina ad arcivescovo di Ebbu, cittadina di Malta, due settimane fa - giusto per fare da apripista alla stagione natalizia - ha pensato bene di sfilare per le vie del centro a bordo di una Porsche Boxster decapottabile argentata trainata con una corda da cinquanta bambini.

