IL PRIMO REGALO DI NATALE? ARRIVA DA RIHANNA – LA CANTANTE CONTINUA A SPONSORIZZARE LA SUA LINEA DI LINGERIE CON SCATTI HOT: PIZZI, TRASPARENZE, PERIZOMA E REGGICALZE STANNO MANDANDO I FAN IN VISIBILIO – IL 25 ANCORA È LONTANO: C’È ANCORA TEMPO PER QUALCHE IMMAGINE SUPER SEXY… (FOTO BOMBASTICHE)

Da "www.105.net"

rihanna 4

L'intenso lavoro per il suo prossimo album, sequel di Anti (uscito nel 2016) non distrae Rihanna da un'altra attività che sta catturando molto del suo tempo e delle sua attenzione: i servizi fotografici per la sua linea di lingerie SavageXFenty, della quale con i suoi arditi look su Instagram sta presentando la collezione natalizia. L'interpretazione del Natale made in Rihanna è decisamente sexy.

rihanna 3

Dopo il post in lingerie rossa tra lenzuola bianche, ecco che arriva una nuova foto: perizoma di pizzo nero con dettagli a fiori, balconcino coordinato, reggicalze, autoreggenti, un bizzarro cappello blu, il tutto in un mood e un contesto decisamente tropicali, dovuto omaggio alla sua isola d'origine, la caraibica Barbados. A Natale mancano ancora diverse settimane, occasione di nuovi scatti e look.

rihanna 1 rihanna sexy santa claus rihanna sexy santa claus 1 rihanna sexy santa claus 2