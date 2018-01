QUANDO SCAPPA, SCAPPA! - A VENEZIA UN RAGAZZO, “STIMOLATO” DALLE OSCILLAZIONI DEL VAPORETTO, SI SPORGE DAL BARCARIZZO PER FARE PIPÌ IN ACQUA, INCURANTE DELLA PRESENZA DEGLI ALTRI PASSEGGERI CHE LO FILMANO E RIDONO - VIDEO!

VENEZIA - UN RAGAZZO FA PIPI SUL VAPORETTO

L'estate non è ancora arrivata, ma con l'aria di Canevale tornano i cafoni le cui bravate imperversano sui social. In questo caso, un giovane ha girato un video in cui si vede un passeggero Actv che, a bordo di un motoscafo, si sporge dal barcarizzo per fare pipì in acqua, incurante della presenza degli altrui passeggeri.

«Ero sul motoscafo della linea 4.1 all'altezza della Giudecca - racconta Ferdinand Lakucu, il ragazzo che ha girato il filmato con il proprio telefonino - Saranno state le 20.30 di giovedì e a un certo punto ho visto questo signore, forse ubriaco, ci si è sporto dal motoscafo per fare i suoi bisogni. Ho anche segnalato la cosa al marinaio, mentre gli altri passeggeri ridevano o guardavano perplessi. Poco dopo sono dovuto scendere, per cui non so se il marinaio sia intervenuto in qualche maniera. Sulle prime però non è successo niente, avrà pensato che fosse ubriaco».

«Frequento spesso la Giudecca . conclude Ferdinand - e ne vedo di tutti i colori, specialmente in estate, perché la gente approfitta del fatto che possono agire indisturbati, ma un episodio del genere non mi era mai successo».