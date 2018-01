QUANDO SI GIOCA SPORCO: ALCUNI UTENTI DI REDDIT HANNO CONDIVISO I LORO SEGRETI PIÚ INTIMI PER QUANDO IL SESSO SI FA ZOZZO: COME RISPONDERE A UN MESSAGGIO DELLA NOSTRA EX? COSA NON FARE DENTRO UNA JACUZZI E PERCHÉ MASTICARE QUALCOSA PRIMA DEL SESSO ORALE NON È SEMPRE LA MIGLIORE DELLE IDEE? GLI UTENTI RISPONDONO...

DAGONEWS

Purtroppo la vita viene senza manuale d’istruzioni e impariamo tutti andando avanti. È perciò un atto lodevole e decoroso atyto civile condividere con gli altri quello che abbiamo imparato a nostre spese, per rendergli la vita un po’ piu semplice.

Di recente, alcuni utenti di Reddit hanno condiviso alcuni consigli indelebili, suggerimenti vitali per tutte le cose che tendono a farci arrossire.

1. SexBadgersaurus: “Bisogna sempre masturbarsi prima di rispondere al messaggio di una ex, per avere la mente lucida e mantenere un approccio distaccato.”

2. Ships411: “Mia madre mi ha sempre raccomandato di scegliere il pollice quando vogliamo giocare con le dita del nostro amante, è quello che rischia di graffiare meno l'ano.”

3. derek_32999: “Mai venire in una Jacuzzi almeno che non vogliate trovarvi ricoperti in una sottile ragnatela composta dal vostro stesso sperma.”

4. DerryFox: “Le riviste femminili consigliano sempre di masticare qualcosa per “dare più sapore” al sesso orale. Acqua calda o fredda, mentine, caramelle frizzanti… Ma non usate MAI il whiskey! Non fatelo.”

5. 4-words-or-less: “Rasatevi i peli pubici.”

6. PrettySweatyPrincess: “Se state per venire troppo presto pensate a vostra nonna, non alla mia, alla vostra! Almeno che vostra nonna non sia uno schianto.”

7. paigezero: “Se volete infilarvi un oggetto nel culo, fate in modo che abbia una base allargata in modo da impedirli di arrivare fino in fondo. Non usate oggetti a caso o finirete all’ospedale tentando di spiegare come abbiate fatto a inciamparci sopra.”

8. zombiefatcher: “Non masturbatevi mai con gli shampoo 2 in 1. Ci ho provato alle medie e sembrava che il mio pisello fosse stato punto da 40 api per circa tre giorni.”

9. KruddyCat: “Pisciate dopo aver fatto sesso. Questo vale per entrambi i sessi. Nessuno desidera un’infezione del tratto urinario.”

10. Bussypostin: “Pulitevi il culo prima di fare sesso anale. Dentro E fuori. Inoltre mettere i preservativi sui vibratori rende la pulizia molto piu facile.”

11. 8urfiat: “Non avete finito il vostro lavoro finché lei non vi dice di smettere di leccargliela.”

