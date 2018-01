QUANDO SI PARLA DI FIGA, BERLUSCONI E’ SEMPRE PRESENTE - IL CAV PROMUOVE LE PAROLE DI CATHERINE DENEUVE CHE HA CHIESTO MENO SEVERITÀ PER GLI UOMINI CHE FANNO AVANCES: “HA DETTO COSE SANTE. È NATURALE CHE LE DONNE SIANO CONTENTE CHE UN UOMO FACCIA LORO LA CORTE, A ME L'HANNO SEMPRE FATTA LORO…”

Dal “Corriere della Sera”

Le parole dell' attrice francese Catherine Deneuve che ha chiesto meno severità rispetto agli uomini che fanno avances avevano provocato reazioni furiose di numerose attrici e anche della presidente della Camera Laura Boldrini. Prese di posizione che non trovano affatto d' accordo Silvio Berlusconi che durante la puntata di Porta a Porta ha voluto complimentarsi proprio con Deneuve e ha dichiarato: «Ha detto cose sante. È naturale che le donne siano contente che un uomo faccia loro la corte, a me l' hanno sempre fatta loro. Fare la corte non è un' offesa purché si resti nei limiti dell' eleganza».

