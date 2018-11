QUEGLI ZOZZONI DEGLI ANTICHI ROMANI – NEL SITO ARCHEOLOGICO DI ANTIOCHIA E CRAGUM, IN TURCHIA, SONO STATI TROVATI MOSAICI CHE RACCONTANO BARZELLETTE SCONCE – LO STUDIOSO MICHEAL HOFF: “SIAMO RIMASTI SBALORDITI DA QUELLO CHE STAVAMO GUARDANDO. L’UMORISMO DA BAGNO È PIÙ UNIVERSALE DI QUANTO SI POTESSE PENSARE” – ECCO COSA È RAFFIGURATO SULLE PARETI DELLA TOILETTE DI 1800 ANNI FA… – VIDEO

scritte oscene nel bagno di un sito archeologico in turchia

I bagni possono nascondere dei segreti inaspettati. Ma nessuno si sarebbe mai sognato di trovare delle «barzellette sporche» raccontate con dei mosaici nelle latrine degli antichi romani. Siamo nel sito archeologico di Antiochia e Cragum, in quella che oggi è la provincia di Antalya, in Turchia. E l'ultima scoperta ha fatto arrossire gli archeologi, che mai si sarebbero aspettati di leggere delle «scritte oscene» in un bagno di 1800 anni fa.

il sito archeologico di antiochia a cragum

I mosaici risalgono al secondo secolo dopo Cristo e giocano sul mito di Narciso e Ganimede. «Siamo rimasti sbalorditi da quello che stavamo guardando», ha detto Michael Hoff, archeologo dell'Università del Nebraska-Lincoln a Live Science. «Devi conoscere le storie dei protagonisti per capire questo mosaico, ma ora abbiamo la certezza che l'umorismo da bagno è più universale di quanto si potesse pensare».

scritte oscene nel bagno di un sito archeologico in turchia 2

Del mosaico di Antiochia a Cragum si conserva solo metà della scena ma, secondo Hoff, «è la metà buona». Narciso è stato rappresentato con un naso insolitamente lungo, che sarebbe stato considerato brutto per gli standard di bellezza del tempo. E al posto di ammirare il suo viso allo specchio, come racconta il mito, fissa il riflesso del suo organo riproduttivo. Ganimede, invece, tiene in mano una spugna solitamente usata per pulire le toilette, mentre un airone - rappresentante ironicamente Zeus - lo pulisce utilizzando il suo lungo becco.

scritte oscene nel bagno di un sito archeologico in turchia 1