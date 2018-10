QUESTA SCUOLA È UNO SBALLO – SORPRESA: I RAGAZZI CHE HANNO OCCUPATO PER 4 GIORNI IL LICEO MAMIANI DI ROMA HANNO USATO LA SCUSA DELLA PROTESTA CONTRO LA “POLITICA ITALIANA” PER FARSI LE CANNE E UBRIACARSI – DJ SET E SPINELLI SUL TETTO DELL’ISTITUTO, IL TUTTO ILLUMINATO DA FUMOGENI ROSSI E CONDIVISO SUI SOCIAL. SE QUESTA È LA MEGLIO GIOVENTÙ, AUGURI… – VIDEO

Marco Pasqua per www.ilmessaggero.it

Hanno occupato la loro scuola martedì scorso, per chiedere alla "politica italiana di cambiare". Un'occupazione durata 4 giorni, quella che si è chiusa, in queste ore, nello storico liceo Mamiani, in via delle Milizie. Per quattro giorni, un nutrito gruppo di studenti - la minoranza, come ha fatto notare la preside - ha organizzato dibattiti, ma non solo.

Avevano, infatti, promesso di non voler organizzare feste, di non portare alcol dentro la scuola, ma così non è stato. Certo, non si sono viste le scene che hanno caratterizzato la famigerata occupazione del liceo Virgilio dell'ottobre dello scorso anno (quando nella scuola furono organizzate feste a base di alcol e droga), ma è stato offerto un ampio ventaglio di attività "collaterali" agli occupanti.

L'alcol, infatti, si è consumato, immortalato in alcuni dei video diffusi sui social dai ragazzi stessi. Non solo. Perché se i djset ci sono stati - ma di giorno, e non dopo la mezzanotte come avvenne nel liceo di via Giulia - di notte si è ingannata l'attesa dell'alba con l'immancabile erba, quella marijuana che è stata portata da alcuni studenti e "offerta" ai colleghi di occupazione. Consumata, magari, sul tetto dell'istituto, che per una volta ha spalancato le proprie porte a tutti, complice anche l'illuminazione dei fumogeni rossi che hanno reso il tutto più pittoresco.

Stasera, domenica, alle 19.30, intanto, è prevista l'assemblea decisiva degli studenti del Virgilio: dopo altre due riunioni infuocate, in cui si sono discusse le possibili modalità dell'occupazione o autogestione, dovrebbe arrivare la decisione.

