DONNARUMMA NON SI SALVA DA SALVINI – “IL MILAN HA GIOCATO ALLA MONTI, CON LA FORNERO IN PORTA” – LA “FARFALLATA" DI 'GIGIO' SCATENA LA FURIA DEL VICEPREMIER, MILANISTA DI FERRO – GATTUSO DIFENDE IL PORTIERE: “LA PAPERA DI DIDA CON IL LEEDS FU PIÙ GRAVE” - LUCA MARCHEGIANI, EX PORTIERE DI TORINO E LAZIO, OGGI COMMENTATORE SKY: “GIGIO HA SOTTOVALUTATO QUELLA PALLA, È STATO SVOGLIATO, NON DOVEVA USCIRE” – VIDEO