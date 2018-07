"NEGLI ANNI ’80 SNIFFAVO COCAINA OGNI GIORNO" - DENNIS QUAID SI CONFESSA: "LA COCAINA ERA DAPPERTUTTO, ERA PERFINO NEI BUDGET DEI FILM. DORMIVO UN’ORA A NOTTE E URLAVO CONTRO DIO PERCHÉ ME LA TENESSE LONTANA. POI STAVO MEGLIO E TORNAVO A FARMI" – "FU ANCHE COLPA DEL MIO MATRIMONIO CON MEG RYAN" - "UNA VOLTA HO VISTO UNA LUCE BIANCA E…" - VIDEO

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

dennis quaid 5

Ha iniziato a tirare cocaina quando è arrivato a Hollywood e lo ha confessato lui stesso.

«La cocaina era dappertutto, persino nei budget di alcuni film, poi negli anni Ottanta sono arrivato al punto in cui dormivo appena un’ora a notte e dovevo farmi ogni giorno.

Ho passato tantissime notti urlando contro Dio, maledicendo la mia dipendenza e supplicandolo di tenere la cocaina lontano da me, ma poi verso le quattro del pomeriggio mi sentivo di nuovo meglio e ricominciavo».

dennis quaid 3

Non è la prima volta che Dennis Quaid parla così apertamente della sua dipendenza dalla droga, ma durante l'intervista trasmessa oggi da Today (e di cui il MailOnLine ha pubblicato un'anteprima) il 64enne attore ha raccontato anche di quel «momento di luce bianca durante il quale mi sono visto morto o che perdevo tutto quello che avevo di più caro» e che gli ha dato la forza di cambiare.

Un momento di cui Quaid aveva già dato conto in un pezzo su Newsweek del 2011, spiegando che quella sorta di epifania si verificò mentre era in concerto al China Club di Los Angeles con la sua band (The Sharks) «e all'improvviso realizzai che sarei morto nel giro di cinque anni se non mi fossi dato una regolata. E il giorno dopo entrai in rehab».

dennis quaid 2

Il matrimonio con Meg Ryan

All'epoca, a dare il colpo di grazia al suo fragile equilibrio contribuì anche il matrimonio con Meg Ryan.

O meglio, la popolarità di quest'ultima mentre, al contrario, la carriera di Quaid si era fermata. «Mi trovavo a camminare per la strada con mia moglie coi fan che urlavano "Meg! Meg! Meg!" e io mi sentivo come se non esistessi più».

dennis quaid e meg ryan 2

Le nozze fra l'attore e Meg (le seconde per Dennis, che era già stato sposato con l'attrice P.J.Soles) furono celebrate il giorno di San Valentino del 1991 e l'anno successivo nacque il figlio Jack, ma tutto precipitò e finì nel 2001, complice anche una sbandata della Ryan per Russell Crowe.

dennis quaid e meg ryan 1

Oggi l'attrice sta con John Mellancamp, mentre Quaid ha visto naufragare anche il terzo matrimonio con Kimberly Buffington, un'agente immobiliare da cui nel 2007 ha avuto i gemelli Thomas Boone e Zoe Grace grazie ad una madre surrogata e ora frequenta la 32enne modella Santa Auzina.

dennis quaid 1