"COLPETTI" DI MAGIA - L’ILLUSIONISTA DAVID COPPERFIELD E’ ACCUSATO DI AVER DROGATO E VIOLENTATO UNA MODELLA ADOLESCENTE NEL 1988, QUANDO LA RAGAZZA, BRITTNEY LEWIS, AVEVA SOLO 17 ANNI - L'EX MODELLA SOSTIENE CHE IL MAGO LE HA PRIMA OFFERTO UN DRINK CON UNA SOSTANZA STUPEFACENTE E POI…

Maria Rizzo per www.ilgiornale.it

David Copperfield e Brittney Lewis

David Copperfield è stato accusato di aver drogato e violentato una modella adolescente alla fine degli anni '80, quando la ragazza, Brittney Lewis, aveva solo 17 anni. La denuncia è apparsa sulle pagine di The Wrap, subito dopo un tweet del noto illusionista dedicato al movimento #MeToo, in cui ha dichiarato di essere stato "falsamente accusato" in passato.

Brittney, oggi qurantasettenne, ha raccontato di aver conosciuto Copperfield ad Atami, in Giappone, nel settembre del 1988, mentre il mago lavorava come giudice in una competizione tra modelle: dopo essersi scambiati i numeri di telefono, la giovane avrebbe acconsentito di andare con lui in California, con il permesso della nonna.

DAVID COPPERFIELD

L'ex modella ha detto di aver alloggiato nello stesso hotel del suo presunto aggressore - sebbene la testimonianza non sia al momento verificabile - in due stanze contigue. Dopo uno spettacolo, la coppia avrebbe bevuto un drink: secondo quanto riportato, Copperfield avrebbe versato nella bevanda una sostanza stupefacente che, al rientro in albergo, avrebbe provocato alla ragazza la completa perdita dei sensi.

Lewis afferma di non ricordare nulla di quella notte, fatta eccezione per l'alito cattivo dell'illusionista e un atteggiamento davvero strano il mattino successivo: l'uomo l'avrebbe costretta a scrivere e firmare una lettera per escludere eventuali responsabilità del mago per quanto accaduto la sera prima. L'ex modella sostiene di essersi fatta avanti in passato, quando Lacey Carroll accusò Copperfield di violenza sessuale sulla sua isola privata, ma le sue parole sarebbero cadute nel vuoto.

DAVID COPPERFIELD

Commentando le nuove accuse su Twitter, David Copperfield si è difeso citando il movimento #MeToo: "mentre sopravvivo a un'altra tempesta, voglio che il movimento continui a prosperare. Ascoltate sempre e considerate tutto con attenzione, ma per il bene di tutti, non affrettatevi a giudicare".