19 ott 2018 17:53

RAZZISMO SENZA LIMITISMO – IN VALTELLINA UN 28ENNE SENEGALESE E’ STATO INSULTATO E PRESO A CALCI E PUGNI DA UN GRUPPO DI GIOVANI – L’UOMO, CHE STAVA ANDANDO AL LAVORO, E’ STATO PRESO DI MIRA DAL BRANCO DI RAGAZZOTTI CHE LO HANNO INIZIATO A INSULTARE PER IL COLORE DELLA PELLE- ECCO COME E’ FINITA