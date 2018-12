LO RICONOSCETE? È IL MEMBRO DI UNA BAND CHE HA FATTO BALLARE UNA GENERAZIONE CON UNA CANZONCINA-TORMENTONE – OGGI IL CANTANTE DALLA VOCE DA SUPER MACHO VENDE TORTILLA CHIPS CON SALSA PICCANTE, MA POTREBBE TORNARE… (VIDEO)

Barbara Visentin per "www.corriere.it"

«I’m a Barbie girl...»

aqua 1

«I’m a Barbie girl, in a Barbie world. Life in plastic, it’s fantastic». Un ritornello che si pianta in testa, una melodia pop tanto allegra e orecchiabile da risultare quasi fastidiosa, un video colorato e un testo vagamente malizioso: è l’universo kitsch degli Aqua, band danese che nel 1997 assurge a fama mondiale con «Barbie girl», canzoncina che raggiunge la vetta delle classifiche di mezzo mondo e diventa una hit da 8 milioni di copie vendute.

La causa con la Mattel

Gli Aqua sono guidati dalla cantante norvegese Lene Nystrøm e dal cantante danese René Dif che nel video di «Barbie Girl» impersonano le celebri bambole Barbie e Ken. Il brano, contenuto nel disco «Aquarium», li rende il gruppo pop più famoso della Danimarca, ma non va giù alla Mattel, casa produttrice della Barbie, che intenta una causa contro la casa discografica, giudicando il testo diffamatorio. La controversia si risolve in favore degli Aqua perché secondo la legge americana, il brano è una parodia legittima.

rene dif 1

Peggior brano degli anni Novanta

Il successo commerciale di «Barbie Girl» è inarrestabile e genera una gran quantità di cover, remix e parodie. Ma mentre il pubblico, anche a distanza di 20 anni, continua a scatenarsi su questo tormentone dance, la critica è più spietata: nel 1998 «Barbie Girl» vince il premio come peggior singolo dell’anno agli NME Awards, mentre un sondaggio di Rolling Stone, anni dopo, la incorona brano più brutto degli anni Novanta.

aqua 3

Gli Aqua al Pavarotti & Friends

Gli Aqua cercano di dare un seguito al successo del primo disco «Aquarium» con il secondo «Aquarius». I risultati non raggiungono mai più le stesse vette, ma la band scandinava continua a esibirsi in giro per il mondo. Nel 2000, ad esempio, salgono sul palco del Pavarotti & Friends e duettano con il grande Luciano.

Un food truck per Renè Dif

Sgonfiatosi il fenomeno, gli Aqua si sciolgono per dedicarsi alle carriere soliste. Il cantante Renè Dif, però, dimostra un poliedrico spirito imprenditoriale: crea un suo marchio di tortilla chips con relativa salsa piccante e, in seguito, il relativo furgoncino di street food dove vengono venduti hamburger e snack della sua linea.

rene dif 2

Un talento poliedrico

Non solo street food: stando alla pagina Linkedin di Renè Dif, il cantante avrebbe anche creato una linea di braccialetti, ispirato dai suoi viaggi nel mondo, e sarebbe un life coach. Dif, oggi 51enne, ha due figli.

L’album solista di Lene

La vocalist Lene Nystrøm, che oggi ha 45 anni, si è buttata sulla carriera solista con una svolta r’n’b. Il suo primo album non ha però valicato i confini dei paesi scandinavi. Sul fronte affettivo, Lene è stata legata a Renè Dif durante i primi anni degli Aqua, ma si è poi sposata con il tastierista della band Søren Rasted: hanno avuto due figli e si sono poi separati nel 2017.

lene nystrom

Il ritorno

Fra vari tira e molla, greatest hits e concerti di reunion, dopo un terzo disco di inediti uscito nel 2011 abbastanza in sordina, oggi gli Aqua sembrano aver ripreso in pieno la loro attività: a giugno hanno pubblicato un singolo a sorpresa, «Rookie» e hanno ricominciato a esibirsi dal vivo

Il revival anni Novanta

Il ritorno degli Aqua è alimentato anche dall’ondata di revival anni Novanta: a inizio 2019, ad esempio, sono fra gli headliner più attesi di un mega festival tutto Nineties in Australia, dove si esibiscono anche i «nostri» Eiffel 65.

rene dif

Australia e Nuova Zelanda sono le destinazioni di un’intero tour in programma fra fine gennaio e febbraio. Li rivedremo poi in Europa? Meglio seguire la loro pagina Facebook

aqua 2