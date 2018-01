16 gen 2018 18:43

RITROVANO UN REMBRANDT IN CANTINA: UNA FAMIGLIA DEL NEW JERSEY STAVA PER VENDERE IL QUADRO PER QUALCHE CENTINAIO DI DOLLARI QUANDO UN ESPERTO È RIUSCITO A COLLOCARE L'OPERA IN UNA SERIE DEL CELEBRE PITTORE OLANDESE RAFFIGURANTE I CINQUE SENSI. VENDUTO PER 1 MILIONE DI DOLLARI, L'ACQUIRENTE IN SEGUITO HA INTASCATO 4 MILIONI DI DOLLARI RIVENDENDOLO