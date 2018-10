"SAVIANO DA MACRON ALL'ELISEO? CHI SI SOMIGLIA, SI PIGLIA" – SALVINI ANCORA CONTRO LO SCRITTORE: "SPERIAMO CHE IL PRESIDENTE FRANCESE NON CE LO RIMANDI INDIETRO. LIBERTE’, PUBBLICITE, TIENILOTE’" - LA REPLICA DI SAVIANO IN DIALETTO NAPOLETANO: “SALVI’, SCINNM A CUOLL” (LASCIAMI IN PACE). MA FORSE E’ BENE CHE CONTINUI A FARE IL CIALTRONE CON ME. FARA' MENO DANNI AL PAESE..."