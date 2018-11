MATTEO SALVINI IN SMOKING

Gabriella Sassone per www.iltempo.it

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi di nuovo insieme. Il ministro dell'Interno e la conduttrice della "Prova del cuoco" sono apparsi di nuovo sorridenti e vicini durante un evento romano. La bella Elisa presentava una manifestazione all'auditorium Parco della Musica di Roma e il vicepremier, elegantissimo in smoking e papillon, era ospite d'onore. I due (ex) fidanzati hanno preso posto uno accanto all'altra durante la cena di gala e sono apparsi in perfetta sintonia.

ELISA ISOARDI AL PARTY GRIMALDI

Nessun imbarazzo apparente a dimostrazione, probabilmente, che la rottura tra i due non fosse per nulla definitiva. Quel post "scandaloso" della Isoardi, in cui annunciava al mondo la fine della storia d'amore con il leader della Lega addormentato accanto a lei, altro non era che una scaramuccia tra innamorati. Entrambi avevano postato le foto su Instagram prima dell'evento. Lui con il commento: "erano dieci anni che non indossavo uno smoking".

Lei provocante, con un lungo abito rosso scuro e il profondo spacco a mostrare le lunghe gambe. Il sorriso stampato sulle labbra, Impazziti i follower di tutti e due che avevano già capito, vedendo le foto sui rispettivi profili, che stavano per partecipare allo stesso evento.

MATTEO SALVINI E ELISA ISOARDI ALLA CENA DI GALA DI ALIS

MATTEO SALVINI E ELISA ISOARDI