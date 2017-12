L’AUDACE COLPO DELLA NOTTE DI NATALE – TRA IL 24 E IL 25 FURTI A RAFFICA A ROMA, 200 APPARTAMENTI SVALIGIATI TRA MONTEVERDE, PRATI, CENTROCELLE E OSTIA – IL BOTTINO PIU’ IMPORTANTE NELL’ABITAZIONE DI UN NEGOZIANTE A BORGATA FINOCCHIO: PORTATE VIA 5 PISTOLE AUTOMATICHE E 150MILA EURO- 15 ARRESTI

Marco De Risi per Il Messaggero - Roma

Decine di furti notturni e non durante le feste di Natale. La sera della vigilia i ladri hanno svaligiato diversi appartamenti in varie zone della città. E i saccheggi si sono protratti anche nella giornata del 25. Dopo i regali e la felicità della festa, per molti romani è sopraggiunto lo sconforto di trovare a soqquadro l'abitazione. Fra polizia e carabinieri ammontano a circa 200 i sopralluoghi per furto durante il 24 ed il 25 Dicembre. I ladri, in questo frangente, colpiscono in modo inesorabile consapevoli che se una casa è vuota lo sarà per ore in quanto il proprietario sta trascorrendo il Natale in casa di parenti o di amici. Ed ecco che quando si è arrivati alla mezzanotte della Vigilia sono scattate le prime telefonate al 112: alla gioia di avere scartato i regali si è sommato il dramma di avere scoperto il proprio appartamento visitato dai soliti ignoti.

Le pattuglie delle forze dell'ordine hanno agito a tappeto per le tantissime effrazioni. Furti in zona Ostiense, Trastevere, Monteverde, Ostia, Fiumicino, nel Centro Storico, a Prati, a Montesacro, a Spinaceto e in tante altre zone comprese quelle dell'hinterland. Le vittime hanno fatto l'amara scoperta sono rientrare in casa dopo avere passato il Natale con i parenti. Circa 200 furti in totale anche se, secondo gli inquirenti, questo tipo di reato sarebbe in calo.

A Vigna Clara, i ladri hanno fatto saltare la serratura di un'abitazione dove vive un'anziana ottantenne che quando è rincasata ha trovato vuoti i cassetti dove teneva i gioielli. La donna è la mamma di un giornalista Rai che anche lui, come tanti, si è rivolto al 112. Le squadre di Polizia Scientifica e quelle dell'Arma hanno svolto parecchi sopralluoghi. La Scientifica è intervenuta tenendo conto di questo criterio: solo dopo la richiesta degli investigatori che hanno ritenuto opportuno l'intervento in quanto i ladri potevano avere lasciato impronte o altre tracce sul furto di turno.

Il furto più rilevante si è avuto in via Bompietro, a Borgata Finocchio, periferia del Casilino. I ladri si sono introdotti in casa di un negoziante ed hanno messo a segno un colpo da brividi: sono riusciti a mettere le mani su cinque pistole automatiche (regolarmente denunciate) e su 150.000 euro in contanti. Il commerciante si era arrischiato a tenere una cifra del genere in casa per fare acquisti di lavoro subito dopo le feste.

Per quanto riguarda le volanti della polizia sono riuscite in diverse occasioni a mettere in fuga i ladri arrivando quasi in flagranza di reato. Gli agenti hanno arrestato quindici persone (due romani, cinque rom, albanesi, romeni) in flagranza di reato. Alcuni sorpresi sulle scale di stabili mentre si apprestavano a svaligiare. Altri sono stati bloccati durante la fuga ed è stata recuperata la refurtiva. In alcuni casi, le vittime di furto in abitazione hanno dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco: i ladri forzando porte blindate le hanno bloccate dall'interno.