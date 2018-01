22 gen 2018 13:59

C’EST FINI! - CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA, GIANFRANCO FINI, ACCUSATO DAI PM DI ROMA DI RICICLAGGIO - OLTRE ALL'EX LEADER DI AN, CHIESTO IL PROCESSO PER ELISABETTA TULLIANI, PER IL PADRE SERGIO, IL FRATELLO GIANCARLO E IL "RE DELLE SLOT" FRANCESCO CORALLO