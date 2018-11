SCHELETRI VATICANI - POTREBBERO ESSERE DI UNA DONNA FRA I 25 E 35 ANNI I RESTI TROVATI NELLA SEDE DELLA NUNZIATURA VATICANA. LO AFFERMA GIOVANNI ARCUDI, DIRETTORE DELLA MEDICINA LEGALE DELL'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA - LA FAMIGLIA ORLANDI: "ASPETTIAMO L'ESITO DEL DNA" - "CHI L'HA VISTO": "LE OSSA RITROVATE NON SONO DELLA MOGLIE DEL CUSTODE"

VILLA GIORGINA SEDE DELLA NUNZIATURA APOSTOLICA A ROMA

(ANSA) - Potrebbero essere di una donna fra i 25 e 35 i resti trovati nella sede della Nunziatura Vaticana. Lo afferma Giovanni Arcudi, direttore della Medicina Legale dell'università di Tor Vergata, che sta partecipando in qualità di perito nominato dal Vaticano alle analisi iniziate ieri. "In questo momento non posso confermare l'età o il sesso prima di avere i risultati dei test di laboratorio - spiega Arcudi - ma la prima impressione, basata sull'esame di alcune strutture ossee è che si tratti di ossa di una donna intorno ai trent'anni, non una adolescente".

OSSA IN NUNZIATURA: LEGALE ORLANDI, ASPETTIAMO DNA

(ANSA) - "Per la famiglia non cambia nulla. Non sappiamo se Emanuela e' morta e se è morta non sappiamo quando. Quindi aspettiamo l'esito del dna". Lo afferma l'avvocato Laura Sgrò, che rappresenta la famiglia Orlandi, all'ANSA.

RAI3: CHI L'HA VISTO? AGGIORNAMENTI SU OSSA NUNZIATURA

(ANSA) - A "Chi l'ha visto?", in onda domani alle 21.15 su Rai3 sarà la Polizia Scientifica che sta lavorando in queste ore, a far luce sul mistero delle ossa rinvenute sotto un pavimento della Nunziatura apostolica a Roma. Un fatto che ha riportato l'attenzione sul caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Le famiglie delle due adolescenti scomparse nel 1983 aspettano una verità, anche dolorosa, che ponga fine a un dramma che dura da troppi anni. Con Federica Sciarelli in diretta tutti gli aggiornamenti e le novità dell'ultimo minuto.

ORLANDI, CHI L'HA VISTO: «LE OSSA RITROVATE NON SONO DELLA MOGLIE DEL CUSTODE»

«Non è scomparsa la donna indicata da alcune ipotesi circolate sull'identità delle ossa ritrovate in una dependance della Nunziatura Apostolica di via Po». Secondo fonti di Chi l' ha visto? i «resti non possono quindi essere della moglie del custode Pino che ha alloggiato nell'edificio, all'interno di Villa Giorgina, perché lei non è scomparsa», spiega una nota. A sostegno dell'ipotesi si era anche parlato di frequenti litigi fra i due che avrebbero potuto degenerare addirittura in un omicidio. Sulle ossa sono attesi oggi i primi risultarti della analisi della Scientifica.

