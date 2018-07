SESSO SOTTO UN TETTO – SEMPRE PIÙ PERSONE AFFITTANO LA LORO CASA GRATIS IN CAMBIO DI PRESTAZIONI SESSUALI – LA DENUNCIA DI UNA GIORNALISTA - “IL PADRONE DI CASA VOLEVA CHE FOSSI A SUA DISPOSIZIONE DUE VOLTE A SETTIMANA PER FARLO COME MATTI” – ECCO LE COSE CHE CHIEDEVA…

Silvia Natella per www.leggo.it

emilia bona

Scendere a compromessi per vivere in una casa in affitto gratis. Sembra che alcuni proprietari di immobili nel cercare gli inquilini abbiano particolari preferenze e anche condizioni: qualcuno chiede sesso in cambio di un tetto.

La denuncia arriva da Liverpool, dove Emilia Bona, giornalista di 24 anni, ha risposto a un annuncio di affitti online e ha ricevuto una vera e propria proposta indecente.

«Il padrone di casa mi offriva un appartamento gratuito purché fossi a sua completa disposizione due volte a settimana», racconta la ragazza al Mirror.

Sembra che la tendenza sia molto diffusa; uno dei due uomini contattati descriveva al telefono, e nei dettagli, le cose che desiderava nel suo "sex flat", nonostante fosse sposato.

Gli "accordi" basati sul sesso sono illegali, ma in alcuni casi attraggono donne vulnerabili e bisognose.

Dopo aver indagato, Emilia ha riportato le parole esatte del potenziale affittuario: «Vorrei una signorina che viva nell'appartamento, non mi paghi nessun affitto, ma che mi incontri un paio di volte a settimana per fare sesso come matti».

La proposta viene avanzata, nella maggior parte dei casi, senza aver mai visto in faccia la persona.

«Nessuno degli uomini mi ha chiesto della mia situazione personale, perché potrei aver bisogno di un alloggio libero o se fossi vulnerabile in alcun modo».

emilia bona 1

«Uno dei due uomini - racconta - si chiama Dave, ha il doppio dei miei anni e mi ha confessato di volere dalle altre donne quello che non ha con la moglie.

Dopo dieci minuti al telefono avevo già una lista di cose "cattive" da fare insieme. Mi ha detto: 'Mi piace la compagnia di giovani donne e mi piace il sesso.

Se potessi, e se ci fosse un evento olimpico, vincerei oro ogni giorno della settimana. Dal mio punto di vista, mi piacerebbe vederti un paio di volte alla settimana'». L'inchiesta ha portato a indagini giudiziarie.

