SESSO IN THE CITY! UNA COPPIA DI BUENOS AIRES SI DÀ ALLA PAZZA GIOIA SUL BALCONE DI CASA IN PIENO GIORNO NEL POPOLARE QUARTIERE DI MONSERRAT - DOPO ESSERSI PALESEMENTE ACCORTI DI ESSERE STATI SGAMATI, I DUE CONTINUANO NEL LORO AMPLESSO COME SE NIENTE FOSSE, FINENDO TRA GLI APPLAUSI DEGLI ASTANTI (VIDEO)

DAGONEWS

Una coppia di Buenos Aires si è fatta beccare da una telecamera mentre facevano sesso su un balcone in pieno giorno. Sorprendentemente, dopo essersi palesemente accorti di essere stati sgamati, i due continuano nel loro amplesso come se niente fosse, finendo tra gli applausi degli astanti. La scena è stata ripresa per intero.

sesso in balcone 2 sesso in balcone 3 sesso in balcone 4 sesso in balcone 5 sesso in balcone 6 sesso in balcone 7 sesso in balcone 8 sesso in balcone 9 sesso in balcone 10 sesso in balcone