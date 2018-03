SIAMO A CAVALLO - IL “MOKAI LOUNGE”, NIGHT DI MIAMI, ORGANIZZA UNO SPETTACOLO CON UN CAVALLO MA IL SINDACO CHIUDE IL LOCALE: “È STATO PERICOLOSO PER L'ANIMALE, PER IL PUBBLICO E SOPRATTUTTO È STATO DISUMANO” - L’ANIMALE HA CERCATO DI DIVINCOLARSI CREANDO IL PANICO TRA I PRESENTI - VIDEO

Marianna Di Piazza per www.ilgiornale.it

Una donna in biancheria intima che cavalca un cavallo bianco in un locale di Miami Beach.

Lo spettacolo, "messo in scena" la scorsa settimana, ha creato non poche polemiche. Il titolare di uno dei locali più alla moda della città, il Mokai Lounge, ha deciso di organizzare uno show nel suo nightclub con un cavallo, per attirare quanta più clientela possibile.

Come si vede in un video pubblicato sui social, un uomo e una donna sono entrati in pista con il cavallo, visibilmente infastidito. L'animale ha cercato di divincolarsi creando il panico tra le persone. Il cavallo è prima scivolato sulla pista, facendo cadere anche la ragazza, poi è stato portato fuori dal locale.

Gli animalisti hanno lanciato una campagna per denunciare l'uso del cavallo per una serata in un locale, dove pare non sia il primo caso di spettacoli con animali. In molti, inoltre, hanno attaccato il locale sui social network.

IL SINDACO DI MIAMI

"Abbiamo visto un video estremamente preoccupante di ciò che può essere descritto solo come una stupida pazzia", ha dichiarato il sindaco della città, Dan Gelber. "È stato pericoloso per il cavallo, per il pubblico e soprattutto è stato disumano". Il dipartimento di Polizia di Miami Beach, che ha aperto un’inchiesta nei confronti degli organizzatori, mentre la città di Miami ha revocato la licenza del locale per violazione delle norme di sicurezza e crudeltà sugli animali.

