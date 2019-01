SMUTANDATI DI TUTTO IL MONDO, UNITEVI - IN BARBA ALL'INVERNO, ANCHE QUEST’ANNO TORNA IL “NO PANTS DAY”: DECINE DI PERSONE DA NEW YORK A BERLINO HANNO SFIDANDO IL FREDDO PRENDENDO LA METROPOLITANA IN SLIP E LINGERIE, RIGOROSAMENTE SENZA INDOSSARE PANTALONI O GONNE…

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

no pants day 9

In barba al freddo e all'inverno, anche a inizio 2019 torna il No Pants Day. Dal 2002 decine di giovani e meno giovani, nella seconda domenica di gennaio, si recano nella metropolitana della loro città con il classico abbigliamento invernale dalla cinta in su, ma rigorosamente senza gonne o pantaloni.

Ecco le foto più divertenti provenienti da New York, Boston, Londra, Berlino e Amsterdam.

