SOPRA L'IVANKA LA CHIRURGIA CAMPA – UNA 34ENNE TEXANA SI SOTTOPONE A NOVE INTERVENTI DI CHIRURGIA PLASTICA PER ASSOMIGLIARE A IVANKA TRUMP – DOPO ESSERSI RIFATTA ZIGOMI, COSCE, NASO E SEDERE, LA FAN DELLA FIGLIA DEL PRESIDENTE USA ESULTA: “SOMIGLIO PROPRIO A LEI” (MANCO PER NIENTE) - VIDEO

DAGONEWS

sarah schmidt

Sarah Schmidt, una 34enne texana, aveva un solo sogno: essere identica a Ivanka Trump. Ma per lei non era solo un modo di dire: ha speso migliaia di dollari per sottoporsi a una serie di interventi di chirurgia plastica per assomigliare alla figlia del presidente Usa.

In un'intervista con Inside Edition, Sarah ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a un totale restyling della sua immagine: «Penso che sia bella, equilibrata, di classe. Mi sono concentrata sul mento e sulla sua vita che erano totalmente differenti rispetto a me, ma non ho lasciato nulla al caso».

sarah schmidt 6

Ed effettivamente Sarah aveva preso proprio sul serio questa sua aspirazione a tal punto che si è sottoposta a nove interventi di chirurgia plastica: tra i ritocchi si elencano una rinoplastica, un aumento degli zigomi, un filler labbra, una liposuzione al mento, un ritocco di fianchi e cosce e il sollevamento del sedere alla brasiliana. Oltre agli interventi chirurgici, Sarah ha cambiato colore di capelli e li ha allungati con delle extension.

sarah schmidt 4

Dopo l'intervento, Sarah è fiera del suo aspetto - «Sono identica a lei. Ho l’aspetto che volevo» - ma non è l’unica a essersi sottoposta a interventi per assomigliare alla ‘first daughter’: nel 2016 Tiffany Taylor, mamma di tre figli del Texas, si è sottoposta a un intervento per aumentare il seno, gli zigomi e si è rifatta anche il naso.

sarah schmidt 3 sarah schmidt 5 sarah schmidt 1 ivanka trump 2 ivanka trump 1 sarah schmidt 2

ivanka trump 3