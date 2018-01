GENE GNOCCHI NON FA UN PASSO INDIETRO E SCHERZA: “SCORTA? MI HANNO DATO SAVIANO…” - “NON CHIEDO SCUSA A NESSUNO” - “CREDETEMI: NON VOLEVO OFFENDERE LA PETACCI, NON HO SBAGLIATO NULLA” - “STRISCIONI SOTTO CASA? NON È UN PAESE NORMALE” - “POTEVO CHIAMARE QUEL MAIALINO ANCHE FARINACCI, MUSSOLINI O CIANO. E’ VENUTA FUORI LA PETACCI” - VIDEO